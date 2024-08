Esposa de Nev Schulman atualiza seguidores após apresentador de Catfish sofrer grave acidente e quebrar pescoço

Na noite do último domingo, dia 11, a esposa de Nev Schulman compartilhou uma atualização sobre o marido nas redes sociais. O apresentador do programa norte-americano Catfish causou preocupação nos seguidores ao revelar que quebrou o pescoço após bater de bicicleta em um caminhão em Nova York, nos Estados Unidos.

Laura Perlongo compartilhou nos Stories do Instagram registros do marido deitado na cama e interagindo com a família. Na legenda, contou que o famoso já havia deixado o hospital:

Ele está em casa.

Nev havia feito uma publicação no Intagram exibindo uma série de fotos e vídeos fortes sobre o ocorrido. Ele começou contando que, antes de sofrer o grave acidente, teve um dia tranquilo e foi pescar com o filho.

Fui pescar com minha família no domingo. Foi incrível, ideia do meu filho. Um daqueles dias que simplesmente funcionam. Encontramos um barco disponível (obrigado, capitão Ben!) e pegamos todos os tipos de peixes, a maioria dos quais jogamos de volta porque eram muito fofos. Especialmente o baiacu. Foi mágico. Um dia cheio de amor e maravilhas do jeito que só dias calmos na natureza com a família podem ser.

Porém, no dia seguinte, estava de bicicleta indo buscar o herdeiro na escola, mas não conseguiu. No caminho, acabou colidindo contra um caminhão.

Segunda-feira não foi um dia assim. Segunda-feira foi um dia em que aprendi o que antes do acidente realmente significa. E segunda-feira deu peso ao quão sortudo eu era por ter domingo. É verdade o que dizem - a vida pode mudar em um instante. Eu não consegui pegar meu filho na escola de bicicleta. Na verdade, de certa forma, estou feliz por não ter feito isso. Eu estava sozinho no impacto. Eu e o caminhão. E então acho que o pavimento. Eu estava sozinho e inconsciente. E então consciente. Talvez eu estivesse bem (não estava). Talvez eu ainda consiga fazer minha corrida longa na quinta-feira (não consegui).

O apresentador então explicou que fraturou as vértebras C5 e C6, mas felizmente não ficou paralisado e está conseguindo andar.

Quebrei meu pescoço. C5 e C6 para ser exato. Fraturas estáveis. Não estou paralisado. Minhas mãos ficaram em dúvida por um minuto, mas o corpo humano é incrível, assim como os HUMANOS. O conhecimento e o cuidado incríveis de todos na comunidade médica têm sido tão notáveis. Começando com o EMS e indo para o Southampton Emergency Room e a Stony Brook ICU. É difícil sentir pena de mim mesmo quando ouço dos médicos sobre quantas pessoas com ferimentos semelhantes nunca mais andarão.

Ele finalizou com uma reflexão:

Tenho sorte de estar aqui, vivo, de pé e abraçando minha família, projetado para uma recuperação completa. E estou realmente começando a entender o significado da gratidão. Pelas coisas grandes e pequenas antes do acidente, e agora tudo avançando. Não tínhamos planejado pescar no domingo passado e meu instinto foi dizer não ao planejamento de uma viagem de um dia, mas olhando para trás uma semana depois, estou tão feliz por ter dito sim.