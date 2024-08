Após Danielle Winits compartilhar diferença entre pai e genitor, Jonatas Faro posta foto com o filho dos dois

O Dia dos Pais, celebrado no último domingo, dia 11, também foi palco para algumas farpas. Danielle Winits, por exemplo, usou suas redes sociais para falar sobre as diferenças entre as palavras pai e genitor. Sem muitas papas na língua, ela compartilhou uma imagem que dizia:

Pai: homem que cria e educa criança ou adolescente que foi ou não foi gerado por ele, mas com quem estabelece laços paternais e quem pode estar ligado por vínculos jurídicos. Genitor: aquele que gera ou que gerou.

Não muito tempo depois, Jônatas Faro, com quem Winits tem um filho, Guy, 12 anos de idade, compartilhou um clique com o pequeno para celebrar a data. Vale lembrar que, em 2023, a atriz chegou a fazer uma publicação nas redes sociais para falar como se sentia mãe solo da criança.

Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso, sim, por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta, escreveu ela.

Além disso, ela revelou que Guy vê André Gonçalves, seu atual companheiro, como uma figura paterna em sua vida:

Existia algo de cura em com vocês repartir. O que ainda faltava partilhar talvez por esse dia eu aguardava.. Vocês dois desde o início eu espiava?. Teve de presente pintinho, pipa, papagaio, um Atari do nada, banho de chuva também, mas sempre com sol pela estrada. As famosas aulas de inglês pra ele sem você falar sequer uma palavra?. Mesmo de longe por vezes na labuta do teatro e do cinema pela minha caminhada era você que desde os cinco anos dele ali por mim estava. Mal sabia eu, que com ele você também se transformava. Se fui solo algum dia, hoje sou solo fértil. Filho nosso. A palavra enteado deixo de lado. Já dizia nossa brava caminhada?. Por essa eu não esperava. Mas sabia que um dia encontrava. Te amamos André. Campeão de nossa trilha Iluminada.

Eita!