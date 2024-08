Pacheco lamenta morte de Delfim Netto e diz que ex-ministro era profundo conhecedor da Economia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a morte do ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto, morto aos 96 anos na madrugada desta segunda-feira. Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira, 12, Pacheco disse que Delfim Netto era um "profundo conhecedor das ciências econômicas" e "ocupou papel altivo na história do Brasil desde 1967".

"Presto minhas condolências aos familiares e amigos do ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto, que morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, em São Paulo, aos 96 anos. Profundo conhecedor das ciências econômicas, ocupou papel altivo na história do Brasil desde 1967, quando se tornou, aos 38 anos, o mais jovem ministro do País", afirmou Pacheco.