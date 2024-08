Kamala Harris aproveita raízes da Califórnia, e doadores de elite, para impulsionar candidatura

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, candidata democrata à Casa Branca, parou em São Francisco no domingo, 11, para arrecadar fundos dos grandes doadores da cidade liberal, que se tornou uma fonte crucial de dinheiro para tecnologia, bem como um alvo para a campanha de Donald Trump.

Ela falou sobre seu apoio aos direitos de gays e transgêneros, bem como ao aborto. Sua corte aos eleitores da Costa Oeste é importante, pois a vice-presidente busca construir seu cofre para a candidatura à Casa Branca.

Quase 700 pessoas compareceram à arrecadação de fundos, que arrecadou mais de US$ 12 milhões, de acordo com a campanha de Harris.

O acesso ao evento no luxuoso hotel Fairmont da cidade custou até US$ 500.000 para pessoas que queriam participar e tirar uma foto com Harris. Os ingressos mais baratos de US$ 3.300 esgotaram rapidamente.

Os participantes incluíam figurões do Vale do Silício e de Hollywood. Entre eles: o cofundador do LinkedIn e capitalista de risco Reid Hoffman, o ex-presidente do Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg e o cofundador da empresa de computação em nuvem Box Aaron Levie.

"Você podia sentir a eletricidade na sala", disse Hoffman, que coorganizou a arrecadação de fundos. Fonte: Dow Jones Newswires.