Alfinetada de Fiuk no Dia dos Pais foi tirada da internet e ator comenta: Me dá vontade de falar um monte de coisas

Em meio a tantas homenagens de Dia dos Pais no último domingo, dia 11, uma se destacou: a de Fiuk para seu pai Fábio Jr., que não foi nada carinhosa. O ator fez uma publicação mostrando sua insatisfação com a ausência do pai, e usou uma legenda bem tocante.

Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias, disse na legenda.

Alguns internautas descobriram, mais tarde, que o texto de Fiuk é, na verdade, de um site de mensagens e frases de autores anônimos. Após a repercussão da descoberta, ele comentou:

- Eu peguei! Fiquei escrevendo tantas coisas ontem, eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela estava pesada, com umas coisas que, por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor. Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá! Mas comecei a ler coisas, a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em uma coisa mais pura, uma coisa mais tranquila, sem muito ódio no coração, e aí achei essa frase, disse ele nos Stories do Instagram.

- Torço para que tudo dê certo, não tenho mais espaço para coisa ruim aqui dentro. Desejo, de verdade, que tudo fique bem para todos nós, filhos, que vão ser pais um dia. Quero muito ser pai. Vai dar tudo certo. Estamos juntos nessa luta, completou.

Histórico de polêmicas

A crise familiar entre Fiuk e Fábio Jr. não começou recentemente e acontece aparentemente desde 2021. Aliás, essa não foi a primeira vez que Fiuk falou sobre esse assunto.

- Não queria atuar, não queria cantar, porque meu pai foi muito ausente na minha infância. Isso de uma certa forma me travava, eu falava que não queria ser igual, disse ele durante sua participação no BBB.

Em outro momento, durante entrevista ao podcast Café com Mussi, Fiuk contou que ficava muito abalado com a desaprovação do pai, principalmente quando era com alguns de seus projetos.

- Eu pirava na música que eu estava fazendo e ia mostrar para o meu pai e ele não gostava, e eu já ficava no chão, falou.

Esse afastamento estaria acontecendo por dois motivos, de acordo com informações do colunista Lucas Pasin: o fato de Fábio Jr. não ter ajudado o filho com a questão financeira da mãe quando ela teve um problema de saúde em 2021, e a relação da esposa do cantor, Fernanda Pascucc, com seus enteados, que não seria das melhores.

Vale lembrar também que Fiuk não esteve presente no programa Altas Horas no último sábado, dia 10, onde Fábio Jr. foi homenageado pelo Dia dos Pais. A irmã do ator, Cleo, esteve lá para homenagear o cantor.