Wanessa Camargo volta a falar da expulsão do BBB24: - Não achei justo

Vish! Wanessa Camargo voltou a falar sobre sua expulsão no BBB24. Na época, a cantora foi acusada de agressão contra Davi Brito, o campeão do programa, após dar um soco na cama onde ele estava deitado e acertá-lo no pé. Vale lembrar que os dois não eram parceiros no jogo e viviam com uma série de discussões.

Agora, Wanessa participou do programa Domingo Legal, do SBT, que foi ao ar no último domingo, dia 11, e do quadro Passa ou Repassa, no qual ela compartilhou mais sobre a expulsão:

- Eu fui de arrasta. Não achei justo. Até hoje não acho, mas com o tempo Deus te mostra que Ele está com você. Ele me mostrou que eu tinha que sair daquela maneira.

Na internet, os seguidores deixaram mensagens sobre o assunto, que causou divisão de opiniões:

Foi inocentada com o tempo, disse um internauta.

Até o semblante muda. Essa não vai superar nunca, apontou outra.

Cada um só colhe o que planta, reforçou mais um.

E aí, o que você achou sobre a expulsão dela?