Temperaturas voltam a subir a partir desta quarta-feira

Depois de um final de semana muito gelado na região, a semana começa no mesmo ritmo, mas com mudanças à vista. No meio da semana, as temperaturas começam a subir novamente, preparando o clima para dias mais quentes no fim da semana. Confira a previsão do tempo a partir desta quarta-feira (14) em todo o Grande ABC:

Santo André: 22°C / 11°C

São Bernardo: 22°C / 12°C

São Caetano: 23°C / 12°C

Diadema: 22°C / 12°C

Mauá: 22°C / 11°C

Ribeirão Pires: 21°C / 11°C

Rio Grande da Serra: 19°C / 10°C