Flirp-2024 tem 11 editoras confirmadas

A Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) confirmou na última semana a participação de 11 editoras para sua edição de 2024, que será realizada nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Paço Municipal de Ribeirão Pires. O evento, em seu terceiro ano consecutivo, vem se consolidando como uma importante celebração da literatura no Grande ABC, atraindo leitores, escritores e grandes nomes do cenário cultural brasileiro.

As editoras que já confirmaram presença na Flirp-24 são ABarros, Cloe, Cintra, Rua do Sabão, SPVI, Dionisi, Império dos Livros, Planeta, Global, SESC e Patuá.

Este ano, a Flirp homenageia Ariano Suassuna, um dos maiores nomes da literatura e do teatro brasileiros, conhecido por sua dedicação à cultura popular e pelo legado deixado por meio de sua obra. Inspirada na filosofia de vida de Suassuna, a feira tem como objetivo popularizar o acesso ao livro e ao teatro, reforçando a importância desses elementos como pilares fundamentais para a construção do conhecimento e da cidadania.

“Entre tantos nomes de relevância para a literatura e teatro nacionais, escolher apenas um não é uma tarefa fácil. A 3ª Feira Literária de Ribeirão Pires reconhece a grandiosidade do legado deixado pelo intelectual Ariano Suassuna, o paraibano cujas obras são atemporais e retratam as mazelas do povo brasileiro com muito humor”, afirma Tatiane Ribeiro, coordenadora educacional da rede municipal de Ribeirão Pires.

“Através de sua obra, de sua atuação como secretário de Cultura e de sua influência sobre inúmeros artistas e alunos, Ariano defendeu veementemente a valorização da cultura nacional e dos saberes populares”, continua.

Além de ser um evento de dois dias, a Flirp-24 estende suas atividades ao longo de todo o ano, com ações culturais e pedagógicas que envolvem os moradores, educadores e estudantes de Ribeirão Pires. Essas iniciativas, alinhadas com o legado de Suassuna, buscam promover uma conexão mais profunda entre a população e a literatura, criando um ambiente onde o livro e a leitura se tornam acessíveis e valorizados por todos.

OBJETIVOS

A Feira Literária de Ribeirão Pires não é apenas um espaço para a apreciação e compra de livros. Ela se destaca por promover o encontro entre leitores e escritores, possibilitando um diálogo rico e transformador. Ao abraçar escritores locais e valorizar a cultura popular, a Flirp-24 reafirma o protagonismo do povo na construção do seu próprio saber e no fortalecimento de sua identidade cultural.

“Uma feira literária é um convite à população local e aos visitantes para um mergulho no universo dos livros. Eventos como a Flirp têm o objetivo de incentivar e democratizar a leitura, assim como promover ações culturais que encantam e aproximam os participantes do universo das artes. Uma feira literária é uma oportunidade de ampliação do horizonte cultural de seus participantes”, avalia Tatiane.

A Flirp-24 contará com a curadoria do neto do escritor e jornalista Graciliano Ramos, Ricardo Ramos Filho.

PROGRAMAÇÃO

A programação de mesas de debate, lançamentos e atrações culturais gratuitas pode ser acessada no site vempraflirp.com.br. A feira acontecerá no Paço Municipal e arredores. A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração pet.