Grande ABC tem 959 vagas de emprego na semana

As prefeituras do Grande ABC, por meio de seus serviços de emprego e renda, oferecem 959 vagas de trabalho nesta semana. São oportunidades para vários níveis de escolaridades e distribuídos pelo setores da indústria, comércio e serviços.

Em Santo André são 129 colocações, com destaque para 25 postos de operador de telemarketing. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital. O serviço fica localizado no prédio do Paço Municipal.

Em São Caetano, são 455 vagas que podem ser conferidas no site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br). Lá o candidato deve clicar em Portal do Emprego.

Em Mauá, O Sine – Casa do Trabalhador tem 194 oportunidades profissionais.

Entre as diversas funções disponíveis estão: auxiliar de linha de produção, motorista de caminhão basculante, atendente de fast-food, auxiliar de logística, servente de obras, operador de estoque e funileiro. A lista completa pode ser consultada em: https://shre.ink/PaineldeVagasMaua09082024.

O Sine – Casa do Trabalhador está localizado na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

Em Diadema são 121 vagas.incluindo 11 vagas de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Ribeirão Pires oferece 60 vagas. O atendimento é no Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro.