Ponte Preta aproveita expulsão e arranca empate no fim com o Coritiba pela Série B

A Ponte Preta conquistou um empate importante neste domingo, dia do aniversário de 124 anos de história do clube. Fora de casa, a equipe de Campinas visitou o Coritiba e depois de sair atrás no placar, igualou o marcador aos 50 minutos do segundo tempo com Gabriel Novais, que saiu do banco de reservas e garantiu o resultado de 1 a 1. O time paulista jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais.

Com o empate, os dois times estão na parte intermediária da tabela. A Ponte Preta aparece em décimo com 27 pontos. Em 20 jogos são sete vitórias, seis empates e sete derrotas. Já o Coritiba, que chegou ao segundo jogo sem vitória e não conseguiu vencer na reestreia de Jorginho no estádio Couto Pereira, é o 14.º com 24.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com o Coritiba criando boas chances e a Ponte Preta tendo dificuldade em quebrar a linha de marcação adversária para chegar com perigo. Tanto que a primeira chance clara aconteceu aos 15 minutos, quando Matheus Frizzo cruzou na pequena área e Robson dividiu com Pedro Rocha, mas acabou mandando para fora.

Aos poucos, o time campineiro conseguiu ir se soltando e criou duas boas oportunidades com Jeh. Na primeira, o camisa 9 recebeu na área e chutou em cima de Pedro Morisco. Na outra, bateu por cima. Mas, quando o jogo se encaminhava para ir para o intervalo empatado, o Coritiba conseguiu abrir o placar.

Aos 43 minutos, depois de uma boa trama, Robson recebeu dentro da grande área, dominou no peito, tirou o goleiro da marcação e bateu rasteiro, sem chances para Pedro Rocha.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta se mandou ao ataque em busca do empate e passou a atuar com um jogador a mais a partir da expulsão de Robson, aos 17 minutos. Ele acabou chutando o goleiro Pedro Rocha em uma dividida. No primeiro momento, o árbitro aplicou cartão amarelo, mas depois de analisar as imagens do VAR, expulsou o atleta.

Apesar da vantagem numérica, a Ponte Preta não levou muito perigo ao gol de Pedro Morisco. A melhor chance veio aos 24, quando Igor Inocêncio bateu cruzado e exigiu boa defesa do camisa 72. No rebote, mesmo caído, Ramon Carvalho completou e o goleiro rival fez a defesa mais uma vez. Já aos 37, Jeh recebeu livre de marcação, mas bateu por cima, perdendo outra boa oportunidade.

Depois de tanto tentar, a Ponte Preta foi presenteada com o gol de empate aos 50 minutos da segunda etapa. Após falta cobrada na área, Gabriel Novaes pegou a sobra, dominou no peito, e acertou o ângulo direito de Pedro Morisco. Marcelo Benevenuto, que estava embaixo da trave, ainda tentou cortar de cabeça, mas nada pôde fazer.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 21.ª rodada da Série B. Na sexta-feira, a Ponte Preta recebe o Goiás, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h. No domingo, o Coritiba visita o Brusque, às 16h.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 PONTE PRETA

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Sebastián Gómez (Bernardo), Morelli (Vini Paulista) e Matheus Frizzo (Matheus Bianqui); Lucas Ronier (Júnior Brumado), Robson e Figueiredo (Wesley Pomba). Técnico: Jorginho.

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson (Emerson Santos), Castro (Ramon) e Elvis (Guilherme Portuga); Éverton Brito (Iago Dias), Jeh e Matheus Régis (Gabriel Novaes). Técnico: Nelsinho Baptista.

GOLS - Robson, aos 43 minutos, do primeiro tempo, e Gabriel Novaes, aos 50, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo, Matheus Bianqui e Wesley Pomba (Coritiba) e Iago Dias, Emerson Santos, Jeh e Sérgio Raphael (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Robson (Coritiba).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

RENDA - R$ 216.510,00.

PÚBLICO - 17.254 total.

LOCAL - Estádio Couto Pereira (PR).