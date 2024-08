Gelo nas asas derrubou avião da Voepass, afirma ministro da Defesa

As causas do acidente com o ATR operado pela Voepass, que caiu na sexta-feira vitimando 62 pessoas e um cachorro, em Vinhedo, cidade nos arredores de Campinas, no Interior de São Paulo, começa a ser desvendado, O ministro da Defesa, José Múcio, disse à Andreza Matais, colunista do portal UOL, que a queda foi ocasionada “por gelo nas asas” da aeronave.

Ainda de acordo com o ministro, piloto e copiloto não fizeram contato com a torre de controle declarando ‘mayday’ – termo adotado pela aviação ao redor do mundo para alertar um problema crítico com alto risco de queda – e solicitando mudança de rota e pouso no aeroporto de Viracopos, em Campinas, a poucos quilômetros de distância do local do acidente. “Sei que não houve contato entre os pilotos e a torre”, declarou Múcio.

Representantes da ATR, fabricante da aeronave acidentada, já estão no Brasil para acompanhar as investigações.