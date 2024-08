Virginia Fonseca revela vontade de entrar no BBB e Wanessa Camargo rebate: - Não recomendo

Polêmica! No último programa Sabadou com Virginia, a apresentadora, Virginia Fonseca, revelou que gostaria de participar do BBB. Rapidamente Wanessa Camargo respondeu que não recomenda e então explicou seus motivos.

- Tem coisas legais, a gente sai com um baita aprendizado, mas é um sofrimento. A gente vive num mundo que se fosse só sobre o programa, se as pessoas entendessem que é só um jogo, sobre você lá dentro, ok, mas é muito complicado o que a sua família, as pessoas que ama, passam aqui fora.

Continuando, Wanessa contou que não recomenda a Virginia a entrar no programa da TV Globo é por quem fica fora do reality.

- Então, por mim, eu seguro a onda, mas o que mais dói é ver as pessoas atacando sua família, seus filhos, você tem que lidar com fake news, que se espalha e vira um negócio que para arrumar aquilo e trazer a verdade já foi. Lá dentro você não sabe de nada, mas as pessoas que você ama sofrem aqui fora. Dinheiro nenhum vale a pena a paz. Tem que coisas que não valem.

Já durante sua participação no Domingo Legal, Wanessa contou que acredita que sua expulsão do BBB24 não foi certa:

- Não achei justo, até hoje não acho.