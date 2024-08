Sabrina Sato posta fotos mostrando anel e Astrid Fontenelle comenta: Ficou noiva?

Vem aí? Neste sábado, dia 11, Sabrina Sato compartilhou algumas fotos de sua viagem a Paris, na França, ao lado de Nicolas Prattes. O ator correu uma maratona na cidade e recebeu uma declaração da amada.

Entre as fotos publicadas por Sabrina, uma em que Nicolas está com a mão da apresentadora na boca chamou a atenção. Isso porque ela está com um anel suspeito.

Até agora eu não acredito em tudo o que a gente viveu nessas 24 horas em Paris. Você me emociona o tempo todo com a coragem que tem para correr atrás dos seus sonhos. E eu vibro muito. Obrigada, meu lindo. Queria escrever tudo o que estou sentindo, mas o avião vai decolar. Te amo e te admiro demais.

Nos comentários, Astrid Fontenelle logo fez uma pergunta direta para a amiga:

Ficou noiva??