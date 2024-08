Saiba quem é a nova participante do Estrela da Casa após Maya Muse ser desclassificada

A TV Globo emitiu um comunicado informando que Maya Muse foi desclassificada do Estrela da Casa por conta de um impedimento contratual e não irá mais participar da competição musical. Agora, foi revelada quem foi a pessoa escolhida para entrar em seu lugar no reality, que estreia na próxima terça-feira, dia 13.

A nova participante do reality é Thália, de 21 anos de idade. O perfil divulgado pela emissora informa que a carioca é agente comunitário de saúde, cantora e compositora. Ela começou a cantar e também a vender doces no metrô e no trem quando tinha 15 anos de idade para ajudar na renda da família.

- Vendia bala na escola e na rua e trufa para ajudar na renda da família. Minha realidade sempre foi muito difícil financeiramente. Já fui babá, vendi cachorro-quente, fui telemarketing, já tive brechó.

Thália se tornou mãe solo com 17 anos de idade, seguiu a vida como ativista social e passou em um edital do SUS. O estilo que ela representará no Estrela da Casa é o R&B. Sobre o que podemos esperar de sua participação, ela revela que será verdadeira:

- Estou ali mostrando o que sou, minha personalidade. E isso gera visibilidade para uma galera que é igual a mim, preta, de favela, mães jovens que têm toda uma vivência e podem se espelhar em mim de alguma forma.