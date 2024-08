Ana Hickmann homenageia Edu Guedes e o sogro no Dia dos Pais

O Dia dos Pais chegou e Ana Hickmann não deixou de parabenizar seu atual namorado e seu sogro pelo dia. A apresentadora dedicou uma homenagem a Edu Guedes nas redes sociais, o cobrindo de elogios.

Em uma publicação feita no seu Instagram, Ana encheu Edu Guedes exibiu um conjunto de fotos do amado com a filha Maria Eduarda, fruto do antigo relacionamento do chef com Eduarda Zurita. Um clique ainda mostra o empresário com o pai dele.

Princípios e valores aprendemos em casa. Meu amor, você é um pai incrível! Vejo como cuida, educa e ama a Maria, como ser pai pra você foi uma escolha de vida. E sei que você aprendeu seus valores com outro homem incrível que eu também passei a admirar. A Mary tem muita sorte pelo pai que ela tem. Feliz dia dos pais, meu amor! Te amo!, escreveu na legenda.

A apresentadora é mãe de Alezinho, de 10 anos de idade, fruto de seu casamento com o ex marido Alexandre Correa. Ana não citou o pai do filho na homenagem de Dia dos Pais. A apresentadora enfrenta uma série de polêmicas judiciais com o ex-marido, que acusou de agressão ao entrar com o pedido de divórcio.