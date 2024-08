Senacon notificará Voepass para ampliar canais de comunicação

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou que notificará a companhia aérea Voepass após a queda de uma aeronave na sexta-feira, 9, no município de Vinhedo, no interior de São Paulo.

Em nota divulgada neste domingo, 11, a Senacon disse que determinará à empresa a "ampliação dos canais de comunicação com os familiares das vítimas". Segundo a pasta, o atual sistema não tem sido suficiente.

"De acordo com relatos, a empresa disponibilizou somente um canal de atendimento, que não foi suficiente para atender às solicitações daqueles que buscam informações", diz a nota da Senacon. "Diante desse quadro, a Senacon adotará essa e outras medidas necessárias para amenizar a dor dos familiares e amigos das vítimas."

Segundo a Secretaria, a notificação ocorrerá na segunda-feira, 12. A Voepass era responsável pela viagem do avião ATR-72-500, que saía do município de Cascavel, no Paraná, para o Aeroporto de Guarulhos. A queda da aeronave deixou 62 mortos, entre eles 58 passageiros e quatro tripulantes.

Autoridades ainda investigam a causa da tragédia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira, ainda deve avaliar os registros das caixas-pretas. Conforme mostrou o Estadão, a FAB prevê que o 1º relatório do acidente em Vinhedo seja divulgado em um mês.