A pequena gênio do Grande ABC

Sophia Breganhola, são-bernardense de 13 anos, está participando do quadro infantil Pequenos Gênios, exibido às 18h, no Domingão do Huck, da TV Globo. Com sua equipe, a Era dos Gênios, Sophia mostra seu talento e inteligência excepcional e tem conquistado fases dentro do quadro, além de ter se destacado não apenas por seu desempenho acadêmico, mas por sua habilidade em comunicar que inspira crianças e adultos.

O Pequenos Gênios é uma atração que visa promover o desenvolvimento intelectual das crianças com desafios e jogos educativos, Sophia se destaca ao demonstrar facilidade notável para resolver problemas complexos e participar ativamente das atividades propostas. Seu desempenho impressionante nas provas de lógica e matemática chama a atenção, além dela conseguir pensar criticamente e manter a concentração.

Em entrevista à equipe do <CF51>Diarinho</CF>, a garota contou que, no começo do ano passado, sua mãe viu um texto que falava sobre crianças com altas habilidades e achou que a pequena se encaixava em todos os requisitos.

Desde então, deu início à avaliação neuropsicológica que identifica pessoas com altas habilidades e superdotação. “Essa avaliação foi tardia, infelizmente. Geralmente essa descoberta vem bem antes na vida das crianças superdotadas. Descobri minhas altas habilidades pouco tempo após completar 12 anos” explica Sophia.

A menina, que tem como matéria escolar favorita o português, relata: “sempre adorei redação e gramática. Desde pequena, também sempre fui muito fã de leitura”. Como passatempo, a garota superdotada pratica desenho e escrita. “Desde muito nova já adorava desenhar e um pouco mais tarde comecei a escrever histórias e poemas”, declara.

Sobre a participação no programa de Luciano Huck, Breganhola afirma estar se divertindo, mas que tem uma meta já traçada. “Está sendo uma experiência incrível! Adoro me desafiar com o programa e aprender coisas novas com ele. Estou me dedicando muito, com o objetivo de, além de me divertir muito, de vencer essa edição!”. Com a visibilidade nacional que o Pequenos Gênios proporciona aos participantes, Sophia ainda demonstra bastante orgulho de ter o Grande ABC como casa. “Fico muito feliz por poder representar essa região, principalmente num programa visto pelo Brasil inteiro”.

À medida que Sophia continua a brilhar no <CF51>Domingão do Huck</CF>, ela também representa uma nova geração de crianças que desafiam as expectativas e provam que, com apoio e orientação adequados, o potencial de aprendizado é ilimitado. “Uma mensagem para todas as pessoas que se inspirarem ou já tiverem se inspirado em mim: ‘nunca desistam ou deixem de fazer o que gostam pelo que as outras pessoas vão dizer! Principalmente as meninas superdotadas ou com altas habilidades que se camuflam muito para caber em espaços colocados pela sociedade. Não escondam quem vocês são por quem querem que vocês sejam’”, conclui Sophia. O futuro parece brilhante para a pequena gênio.