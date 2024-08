Rayssa Leal e Marta se divertem dançando música de Joelma; confira o vídeo

Ícones! Rayssa Leal e Marta, que foram medalhistas nas Olimpíadas de Paris, apareceram dançando juntas. Em um vídeo publicado pela própria skatista em seu Instagram, ela surge no maior clima de festa com a jogadora de futebol enquanto se divertem ao som do hit Voando pro Pará da cantora Joelma.

As duas criaram um passo de dança para o refrão bem conhecido Eu vou tomar um Tacacá e fizeram todas as outras pessoas que estavam na sala animar. Parece que as garotas estão aproveitando cada segundo que podem na reta final dos Jogos Olímpicos, que terão a cerimônia de encerramento neste domingo, dia 11.

Vale lembrar que Marta disputou a final do futebol feminino no último sábado, dia 10, e se despediu da Seleção Brasileira após conquistar a medalha de prata. Emocionada, ela confirmou sua saída e deixou avisado que seguirá sempre na torcida pelo time feminino de futebol.

A jogadora já foi eleita melhor do mundo seis vezes deixando um legado para muitas garotas!