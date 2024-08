Zé Felipe, Fabiana Justus, Thales Bretas... Veja os famosos que estão celebrando o Dia dos Pais

Neste domingo, dia 11, o Dia dos Pais inspirou uma constelação de celebridades a fazer publicações nas redes sociais homenageando os papais. Também tiveram os famosos que se derreteram pelos filhos e falaram sobre como a paternidade transformou suas vidas.

Virginia Fonseca

A influenciadora reuniu uma série de registros nas redes sociais para homenagear Zé Felipe, com quem tem duas filhas e está esperando a chegada de seu primeiro menino. A famosa também deixou alguns registros em que aparece ao lado de seu pai, Mário Serrão.

Pai, uma palavra tão curtinha, mas com um significado tão grandioso em nossas vidas? Eu me sinto muito abençoada em ter acertado na escolha do pai dos meus filhos. Josephino é sem sombra de dúvidas o MELHOR PAI DO MUNDO, ele é carinhoso, atencioso, cuidadoso, faz o possível e impossível pra estar ao lado dos filhos e faz questão de demonstrar todo amor por eles!!! Eu durmo tranquila em saber que nossos filhos têm e terão um exemplo de homem/pai em casa, que a régua das nossas filhas na hora de escolher um parceiro vai ser grande, porque tem um pai que as ama muito e faz absolutamente tudo por elas!! E nosso filho vai saber tratar uma mulher, pois é uma das melhores versões do pai dele!! Feliz seu dia Zé Felipe, além de ser um homem perfeito para mim, você é um pai perfeito para os seus filhos, eles terão muito orgulho em te chamar de pai!! Obrigada por isso e que Deus abençoe sua vida sempre, amamos você mais que tudo no mundo e estamos te esperando para dar um beijo, um abraço apertado e curtir seu dia.

Zé Felipe

O cantor, por sua vez, escreveu um belíssimo texto exaltando Leonardo. Zé Felipe ainda contou que acabou se tornando um pai de sorriso largo.

Pai, você é e sempre será meu grande orgulho. Vejo o amor em você, na sua generosidade e na sua alegria. Que privilégio é ser seu filho e carregar todo seu carinho em um abraço. Gato, eu te amo! E estarei sempre com você. Obrigado por tudo. Cada vez que Deus que concede um novo dia eu agradeço a oportunidade de viver o presente de ser pai. Esse amor forte que atravessa o peito com um sorriso, uma brincadeira, um gesto. É protetor, é lindo e puro. Que Deus me dê saúde e sabedoria para cuidar das minhas Marias e Zé por muitos anos. Sou um homem feliz, um pai com sorriso largo e de pura felicidade. Feliz Dia Dos Pais.

Fabiana Justus

An influenciadora fez um post deixando uma declaração ao marido, Bruno Levi D'Ancona, que é pai de seus três filhos.

Que SORTE que nós temos de ter você nas nossas vidas!!! Um pai tão presente, tão maravilhoso, dedicado, engraçado, divertido, leve... A família que construímos é o que me move e enche meu coração de AMOR! Te AMAMOS DEMAIS! Feliz dia dos pais para o melhor pai que meus filhos poderiam ter!!!

Thales Bretas

O médico exibiu registros em que aparece com seus filhos, que teve ao lado de Paulo Gustavo, e fez uma belíssima reflexão.

A figura de pai sempre foi muito emblemática pra mim. Minhas referências me ajudaram a construir a minha própria versão do papel mais difícil e recompensador que me propus a viver. O que fazer, o que não fazer, como reagir a certas demandas, o que evitar? mas nada disso faz sentido até você ocupar essa posição e se perguntar: e agora que sou eu, o responsável por tudo isso, o que faço? A paternidade é um poder que te faz mais forte, e ao mesmo tempo te traz a humildade de saber que você não detém a razão, embora às vezes tenha que parecer. Uma indecisão que te faz ser mais assertivo (mesmo que você não acerte sempre). Um amor que te faz mais calmo. Um abrir mão de si que te faz sentir mais preenchido e bem cuidado. Uma constante realocação de prioridades. Uma escola que não tira férias. E que tem muito dever de casa.

Em seguida fez um agradecimento ao pai, Seu Júlio:

Obrigado pai, por me moldar e me permitir formar o homem e pai que sou hoje. Obrigado seu Júlio, por me mostrar ternura e me dar um pai maravilhoso pros meus filhos.

Ele finalizou mencionando Paulo, que morreu em 2021.

Obrigado PG, por compartilhar comigo esse sonho e essa posição tão misteriosa, que hoje vivo sozinho, mas nunca sem ponderar seu contraponto mesmo imaginário. Eu não teria realizado esse grande passo na vida sem seu apoio e amor. Obrigado, filhos, por me ajudar a construir, diariamente, o pai humano que sou, que com muito amor e afeto, vou tentar sempre melhorar, crescer, ensinar e aprender com vocês. Muita força, amor e perdão pra pais e filhos que passam hoje um dia mais reflexivo. Empatia. Sempre.

Lucas Lima

O músico falou sobre a emoção que sentiu ao ouvir seu filho, Theo, fruto do antigo casamento com Sandy, dizer que gostaria que o pai fosse criança para que pudessem ser amigos na escola. Completamente tocado, ele se derreteu pelo herdeiro.

Eu queria que você fosse criança junto comigo pra gente tipo ser amigo de escola, fazer as coisinhas junto. Quando eu ouvi essa frase, bah? o guri me derrubou. Porque a magia de ser pai tá nas coisinhas. A gente faz as coisonas: cuida, educa, direciona, protege, dá amor, limites? mas só plantando e cultivando bem as coisonas que a gente consegue colher as coisinhas. Eu sou um emocionado e eu gosto muito de muita coisa. E eu gosto de gostar das coisas. Mas não tem nada que eu goste mais do que de ser pai. E, mais especificamente, não tem nada que eu goste mais do que de ser pai DESSE gurizinho.

Pitty

No mesmo dia em que sua filha faz aniversário, Pitty celebrou o Dia dos Pais com o marido, Daniel Wrksler.

Muita comemoração hoje! Dia dos pais, aniversário da nossa filhota e? início de uma mini-férias que a gente não tem junto há um tempão. Aventuras pela frente, viva la vida.

Carol Leite

A esposa de Kaká encantou os seguidores ao compartilhar uma série de cliques do jogador de futebol com os quatro filhos e escreveu:

Feliz dia dos pais para esse paizão de quatro filhos! Um pai presente, amoroso, paciente, um pai que cuida, que orienta e que ama incondicionalmente! Obrigada por ser tão maravilhoso assim! Te amamos infinito e somos doidos por você!

O atleta é pai de Luca e Isabella, do antigo casamento com Carol Celico, e de Esther e Sarah, com Carol Dias.