Camisa de Vênus atrai fãs ao 15º Festival do Chocolate

O 15º Festival do Chocolate reuniu fãs de diversas regiões para curtirem o rock nacional da tradicional banda Camisa de Vênus, com mais de 40 anos de estrada. Gastronomia, música e o dia frio, propício para o chocolate quente, foram alguns dos atrativos deste sábado (10).

O domingo (11), será recheado de programação para a família e principalmente para as crianças, com jogos lúdicos, contação de história, coral, dança e, às 15h, o ‘O Diário de Mika’. Fechando o segundo fim de semana do Festival do Chocolate, a dupla sertaneja Felipe e Rodrigo sobe ao Palco Flor de Cacau, às 21h, com um dos maiores sucessos do momento ‘Gosta de Rua’.



A gastronomia também é protagonista no Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. O evento reúne variedades gastronômicas com mais de 30 chalés com opções de bebidas, doces salgados e grandes novidades como hambúrguer de chocolate, além do tradicional Strogonoff de Chocolate.



O 15° Festival do Chocolate acontece no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro). Com temática sustentável e solidária, no local do evento troque seu ingresso por 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pets. A apresentação do passaporte é necessária a partir das 18h, para os shows do Palco Flor de Cacau (21h), e, no domingo, a partir das 13h para a apresentação infantil.