Que situação! Gabriel Medina ganha surpresa desagradável de pombo em Paris

Parece que o nosso medalhista de bronze não está dando muita sorte na França. O atleta chegou em Paris após o fim de sua competição de surfe, que foi realizada em Taiti, na Indonésia, como parte dos Jogos Olímpicos, mas acabou tendo uma surpresa enquanto curtia a Cidade Luz.

Nos Stories do Instagram, Medina conta uma situação nada agradável que aconteceu enquanto passeava nas ruas da cidade.

- Legal. Aconteceu algo inédito aqui. Estava pedalando de boa em Paris quando o pombo c***u na minha camisa e no meu braço, ele fala.

Que situação!

Após chegar em Paris, o surfista ativou seu modo torcedor e marcou presença em diversas competições. Na última sexta-feira, dia 9, ele esteve no vôlei de praia e presenciou as atletas Ana Patrícia e Duda Lisboa ganharem medalha de ouro. Medina também esteve na semifinal do vôlei de quadra feminino ao lado dos atletas Bruninho, do vôlei, Rayssa Leal, do skete, e Rebeca Andrade, da ginástica artística.