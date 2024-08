EC São Bernardo bate o Juventus e ainda sonha com a classificação

Ainda sonhando com a classificação, o EC São Benardo recebeu ontem o Juventus, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e venceu o rival por 3 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel Babi, Natan e Ruan.

Com o resultado, o Cachorrão chegou a dez pontos conquistados e ultrapassou o próprio Moleque Travesso no Grupo 5 da Copa Paulista, subindo para a quarta colocação.

Os dois times irão para a décima e última rodada da fase de grupos ainda com chance de conquistar uma vaga nas oitavas de final do torneio. O EC São Bernardo visita o Oeste em Santana de Parnaíba no próximo sábado, às 15h.