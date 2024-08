Protestos em cartório registram elevação de 9% no Grande ABC

O número total de protestos em cartórios cresceu 9% no Grande ABC no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Levantamento realizado pelo IEPTB/SP (Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção São Paulo) mostra que em números absolutos, o total de protestos no período saltou de 247.070 em 2023 para 269.851 em 2024.

Pelo site www.protestosp.com.br é possível consultar gratuitamente a situação de CPFs e CNPJs e verificar quais as dívidas protestadas em cartório. Em seguida, é preciso fazer o pagamento ao credor, que disponibilizará uma carta de anuência – física ou digital – informando que a dívida foi paga e que o devedor está apto a realizar o cancelamento da dívida no cartório de protesto.

A partir daí, o devedor pode realizar o cancelamento do protesto diretamente pelo site indicando o CPF ou CNPJ que deseja regularizar. Localizada a dívida e verificado se o cancelamento está liberado, o cidadão já pode efetuar o pagamento das taxas cartorárias. Feito o pagamento, o protesto será cancelado e o nome do devedor fica limpo em até cinco dias. O comprovante da operação será enviado no e-mail informado no ato do cancelamento.

Se o credor for o Estado de São Paulo ou da Capital, o devedor poderá efetuar o pagamento da dívida e requerer o cancelamento do protesto diretamente no site. “É muito importante que o cidadão saiba da existência ou inexistência de dívidas protestadas em seu desfavor. Por isso os cartórios de protesto de São Paulo disponibilizam a consulta gratuita no site para que as pessoas possam limpar seu nome e recuperar o crédito junto às instituições financeiras”, explica o presidente do IEPTB/SP, José Carlos Alves.

Pelo mesmo site, também é possível solicitar certidões negativas ou positivas de protesto, necessárias para realizar diversos tipos de comprovações de regularidade financeira, seja para compra e venda de imóveis, financiamentos ou pedidos da rede bancária, ou também para localização de informações sobre determinada dívida que o usuário não tem conhecimento.