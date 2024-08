Informar é preciso

Faltando exatos 55 dias para o primeiro turno da eleição que irá definir os rumos das sete cidades do Grande ABC, o natural é o acirramento da disputa entre os candidatos e também a profusão de notícias entre os postulantes ao Executivo e ao Legislativo. Na corrida pelo voto, muitos apelam ao vale-tudo eleitoral, no qual toda possibilidade de vantagem é sempre bem-vida, independentemente de sua licicitude.

Nos pleitos recentes, as redes sociais ganharam protagonismo. Alguns concorrentes deram de ombros aos princípios republicanos e utilizaram as ferramentas virtuais para se promover e, principalmente, para atacar os adversários. Com uso e abuso de notícias inventadas e, na maioria das vezes, sem lastro algum de verdade..

A questão é tão séria que a Justiça Eleitoral teve de intervir criando regras para utilização das redes. Inclusive punindo aqueles que tentaram burlar a legislação.

Na eleição deste ano um novo com<CW-3>ponente bate à porta de candidatos e eleitores. A inteligência artificial é uma realidade e, mais uma vez, desperta a atenção dos responsáveis pelos tribunais eleitorais. Trata-se de ferramenta com poder tanto de melhorar artificialmente o seu usuário quanto de depreciar assustadoramente os adversários.

Toda essa onda tecnológica mira somente um objetivo, que é vencer a disputa para chefiar uma das sete cidades do Grande ABC ou obter lugar nas cadeiras das casas legislativas da região. E aponta diretamente para os 2,149 milhões de cidadãos que moram no Grande ABC e possuem a mercadoria mais valiosa deste período: seu voto.

Neste momento, mais do que prestar atenção no que dizem os candidatos, é necessário interpretar o que eles tentam falar. E para isso há apenas um caminho, que é a informação de qualidade. É essa a matéria prima que move este Diário há mais de seis décadas e que, mais uma vez, estará à disposição dos cidadãos que diariamente ajudam a transformar o Grande ABC.