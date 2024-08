Obituário - 10 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Iracema Luiz Negrão, 93. Natural de Conchal (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Anna Maria Gonçalves Doria, 91. Natural de São Carlos (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Hertz Arnaud, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria da Silva de Arruda, 81. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizete Alves Barreto, 76. Natural de Antonio Dias (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.0

Maria da Paixão Alves Machado Mota, 76. Natural de Cabaceiras do Paraguaçu (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo de Oliveira Neves, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo. Motorista. Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Molina, 66. Natural de São Caetano. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Vendedor. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério Buson, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Açougueiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Cintra, 61. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roseli Sebastiana Cavinato Bazan, 61. Natural de Ourinhos (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisa Maria Guerreiro Rodrigues, 58. Natural de Viradouro (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério Municipal de Viradouro.

SÃO BERNARDO

Júlia Estevam, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Gildo Bertolo Junior, 49. Natural de Caieiras (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides

Pablo Abreu dos Reis, 18. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

Osvaldo Hardt, 89. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Nadir Batista Osório, 81. Natural de Santo André. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

José Teixeira Lima, 71. Natural de Ituberá (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Quitéria Ferreira, 45. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Iliza Haddad Mantoan, 96. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Renato Mota dos Santos, 68. Natural de Una (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Pedreiro. Dia 5, em Santo André. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Maria Astrogilda Severo, 87. Natural de Japaratuba (Sergipe). Residia na Vila Aldano, em Rio Grande da Serra. Dia 5, em Santo André. Cemitério São Sebastião.