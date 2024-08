Ryan Reynolds elogia Chris Evans por sua participação em Deadpool e Wolverine: Simplesmente o melhor

Ryan Reynolds não poupou elogios a Chris Evans por sua participação em Deadpool e Wolverine que foi lançado dia 25 de julho. O astro que vive Deadpool fez uma publicação no Instagram cheia de elogios e agradecimentos para o amigo.

No post, Reynolds fala sobre a alegria de poder atuar com o amigo e ter a participação dele no filme em que interpreta o personagem principal.

Obrigado, Chris Evans. Alguns dos melhores momentos que já vivi no cinema foram escritos por esse cara. Algumas das risadas mais intensas que já tive foram ao ouvir Chris contar uma história ? sobre qualquer coisa. E ele me conquistou de novo este ano. Chris é uma dessas estrelas de cinema que é realmente melhor do que você espera que ele seja. E as pessoas o colocam em um padrão altíssimo. Ele é simplesmente o melhor.

Ryan também falou da importância que ele deu ao fato de Chris ter aceitado interpretar o personagem Tocha Humana no filme, que também foi o primeiro papel interpretado por Evans na Marvel.

Parte do tema do filme é dizer adeus, e um dos presentes de trabalhar no filme é que pudemos dizer adeus em termos diferentes. Ver Johnny Storm (mesmo que por pouco tempo) foi como ver alguém de quem você sente falta voltar dos mortos em um sonho. Breve e adorável demais para ser real. Despedidas são difíceis. Foi difícil dizer adeus ao Johnny Storm de Chris Evans. Mas pelo menos pudemos realmente dizer isso desta vez.

Para finalizar sua homenagem, o ator deu um pequeno spoiler do filme.

Por outro lado, não teria sido necessário se ele não tivesse falado besteira para Cassandra (Emma Corrin). Ou se ela não tivesse arrancado a pele dele, deixando seus órgãos espirrando grosseiramente no chão, enquanto o solo bebia avidamente seu sangue. Foi horrível. Jonathan Lowell Spencer Storm: Nós te amamos. Onde quer que você esteja, tenho certeza de que você está prosperando.

Chris Evans também fez um agradecimento ao amigo no comentário da publicação dizendo estar emocionado.

Droga. Tem algo no meu olho. Pode haver um oceano de Chrises, mas apenas um Ryan Reynolds. E ele dá os MELHORES presentes. Este vai ser difícil de superar.

Em uma entrevista para a revista People, Chris contou que quando recebeu o pedido de Ryan para participar do filme ele aceitou sem nem pensar, afinal, era Reynolds pedindo, segundo ele.

- Ele apenas disse: Escute, se você não gosta dessa ideia, não se preocupe. Mas eu tenho algo que pode realmente derrubar a casa e deixaria você interpretar um personagem do seu passado. Quer dizer, honestamente, eu faria qualquer coisa que Ryan pedisse. Ele já me deu uma ótima ponta em Free Guy, e eu confio nele completamente. Então, a chance de ser Johnny novamente, eu não podia deixar passar. Eu amei. Foi divertido filmar, divertido assistir, tudo isso.