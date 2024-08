Romena ganha recurso e norte-americana Jordan Chiles perde medalha de bronze

Polêmica! Na final de ginástica individual, Jordan Chiles terminou em terceiro lugar no solo, após a equipe ter pedido para rever a nota. No entanto, pouco tempo depois, a confederação da Romênia entrou com um recurso afirmando que a mudança foi feita depois do tempo permitido.

Segundo o jornal Euronews, a Corte Arbitral do Esporte retirou a medalha de bronze de Jordan e passou para Ana Barbosu. No dia da final, a imagem da romena em choque com a notícia de que não estava mais em terceiro lugar emocionou os internautas.

Depois desta alteração nas colocações das ginastas na final das Olimpíadas de 2024, o pódio ficou com Rebeca Andrade, Simone Biles e Ana Barbosu. Com a retirada da medalha, Chiles ficou em quinto lugar na prova.