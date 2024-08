Kris Jenner abre o coração em aniversário de Kylie Jenner: Minha linda garotinha

Kylie Jenner celebra a chegada dos 30 anos de idade neste sábado, dia 10, e sua mãe, Kris Jenner não poderia deixar de ser mais carinhosa em sua publicação. Como uma boa mãe babona né?

Em sua publicação no Instagram, a empresária não poupou elogios à ela com um conjunto de fotos lindas de mãe e filha.

Me apaixonei por você no momento em que nos conhecemos? foi amor à primeira vista! Estou incrivelmente orgulhoso de você e agradeço a Deus por você todos os dias. Você é a mamãe mais incrível e adoro ver você com seus filhos todos os dias. Você é tão gentil, calma, inteligente, criativa, engraçada, compassiva, atenciosa, amorosa, generosa, sensível e forte, escreveu Kris.

Continuando, a matriarca das Kardashians também elogiou todas as versões que sua filhota já viveu e como Kylie a ensina sempre sobre o amor:

Você surpreende e inspira a mim e a tantos outros a ser a melhor versão de nós mesmos. Você me ensina algo novo todos os dias sobre amor, vida e resiliência, e sou incrivelmente abençoada por ser sua mãe. Que todos os seus sonhos se tornem realidade! Eu te amo mais do que você jamais imaginará.