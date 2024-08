Ginastas exibem medalhas de bronze após retornar ao Brasil das Olimpíadas de Paris e recebem carinho legião de fãs

Queridíssimas! Na noite da última sexta-feira, dia 9, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Gomes causaram um alvoroço em São Paulo com a sua presença.

As ginastas exibiram suas medalhas de bronze, conquistadas na disputa por equipes da ginástica artística feminina nas Olimpíadas de Paris, ao comparecer a um evento do Time Brasil no Parque Villa-Lobos. Uma legião de fãs foi até o local para ver as atletas de pertinho e recebê-las em clima de festa.

Muito simpáticas, cada uma delas reservou um tempo para posar para fotos com os admiradores. Além de tirar muitas selfies, elas ainda distribuíram muitos autógrafos. As imagens dos paparazzi mostram como elas estavam alegres em encontrar fãs brasileiros após retornar ao país como medalhistas.

Nada mais gostoso do que receber uma chuva de carinho após uma competição olímpica, não é mesmo? Ainda mais quando todo mundo está em clima de festa!