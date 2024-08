Oito vítimas de avião que caiu em Vinhedo eram ligadas a universidade pública do Paraná

Oito das 61 vítimas do avião que caiu na sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo, eram professores e ex-alunos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Foram identificados os docentes Edilson Hobold, do curso de Educação Física do campus Marechal Cândido Rondon, Deonir Secco, do curso de Engenharia Agrícola, Raquel Ribeiro Moreira, do Programa de Pós-Graduação em Letras, ambos do campus de Cascavel, e José Roberto Leonel Ferreira, professor aposentado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, também em Cascavel.

Entre as quatro ex-alunas, duas eram egressas do curso de medicina da instituição: Sarah Sella Langer, também médica da UTI Pediátrica do HUOP e Mariana Comiran Belim, médica intensivista da UTI Adulta do hospital universitário. As outras duas eram Ana Caroline Redivo, egressa do curso de Administração e Hadassa Maria da Silva, formada Ciência Contábeis, ambos no campus de Cascavel.

Em nota, a Unioeste descreveu a data do acidente como "a mais triste na história da Unioeste e do Hospital Universitário do Oeste do Paraná" e manifestou sua solidariedade e apoio às famílias e amigos das vítimas.