Casal é preso com quase 190 kg de drogas em São Bernardo

Um casal, de 27 e 22 anos, foi preso pela Polícia Militar com quase 190 quilos de drogas. O flagrante ocorreu na sexta-feira (9), na Vila São Pedro, em São Bernardo.

Durante patrulhamento, policiais da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano viram o momento em que um carro estacionou na via. Ao notar a presença da equipe, um dos ocupantes do veículo correu e entrou na garagem de uma casa.

Os militares foram atrás do homem e, neste momento, viram que uma mulher, que também estava no imóvel, pulou o muro e tentou fugir pelo telhado das residências vizinhas. Mesmo com a tentativa de fuga, os dois foram alcançados e abordados.

O casal acompanhou a equipe pelas buscas na casa, onde foram encontrados um tablete de maconha e um caderno de anotações sobre o tráfico. Durante a vistoria no carro, os policiais localizaram outros 292 tabletes da droga, divididos em oito caixas.