Fátima Bernardes abre álbum de fotos repleto de momentos com Túlio Gadêlha em Paris: Super parceiro

Fátima Bernardes está realizando a cobertura das Olimpíadas de Paris diretamente da capital francesa e contou com companhia do namorado, Túlio Gadêlha. Neste sábado, dia 10, a jornalista abriu um álbum de fotos nas redes sociais com alguns cliques de momentos românticos que tiveram juntos na Cidade Luz enquanto acompanhavam os jogos.

A apresentadora compartilhou uma série de fotos em que aparece posando agarradinha no amado em diversas localidades, incluindo parques, estádios, Rio Sena, transporte público e monumentos históricos como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. Na legenda, Fátima se derreteu completamente por Túlio:

Hoje ele voltou pro Brasil. Já trabalha na segunda. Obrigada, amor, por ter sido meu segunda câmera, assistente de direção e um super parceiro. Já, já, tô chegando.

A jornalista seguirá em Paris para fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos para seu canal de YouTube como parte do projeto Paris é Brasa da plataforma Play 9. A cerimônia de encerramento acontecerá no próximo domingo, dia 11.