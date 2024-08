Para onde vai o dinheiro?

A decisão da Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), de leiloar imóvel público de importância estratégica para o município, onde funcionam a Secretaria de Finanças, a sala de licitações e o SBCPrev (Instituto de Previdência do Município de São Bernardo), levanta questionamentos pertinentes. Com área total de aproximadamente 32 mil metros quadrados, dividida em quatro lotes, o negócio gerará R$ 159,9 milhões aos cofres públicos. É fundamental que a administração esclareça de forma transparente qual será o destino desses recursos, especialmente no momento em que a gestão de patrimônio público é alvo de críticas e desconfiança por parte da população.

Não é a primeira vez que a atual gestão adota medidas de desestatização de imóveis públicos. Desde que assumiu a Prefeitura, em 2017, Morando já concluiu 12 desses negócios, que resultaram em receitas no valor de R$ 423,7 milhões. Todavia, explicações sobre a utilização dos valores arrecadados têm sido insuficientes e vagas, gerando dúvidas sobre a aplicação desse montante em melhorias concretas para a cidade. A falta de prestação de contas detalhada alimenta especulações e a sensação de que as prioridades da administração não estão alinhadas com os interesses da comunidade. O apetite voraz de construtoras renomadas pelos leilões aumenta ainda mais as desconfianças da sociedade.

Por isso, é imprescindível que o prefeito Orlando Morando, cujo mandato se encerra em quatro meses, apresente plano detalhado e acessível à população sobre como os valores serão aplicados, garantindo que o patrimônio público esteja sendo utilizado em prol do desenvolvimento do município e do bem-estar dos cidadãos. O silêncio da administração diante dessas questões não pode ser tolerado. Necessário que se esclareça o que foi feito com o dinheiro obtido em leilões anteriores – e neste. A sociedade civil e os órgãos fiscalizadores devem exigir respostas claras e objetivas, que detalhem as justificativas para a venda de bens públicos e o impacto que essas operações terão no futuro de São Bernardo.