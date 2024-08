S.Caetano recebe Oeste em busca da melhor campanha da Copa Paulista

Com campanha inquestionável na Copa Paulista, o São Caetano atingiu antecipadamente a classificação à segunda fase e tem, neste sábado, a chance de se confirmar como líder do Grupo 5 na primeira etapa. Para isso, terá de superar o Oeste, às 15h, no Anacleto Campanella.

Além da liderança, o Azulão busca assegurar a melhor campanha, o que garante vantagens na sequência. Com 17 pontos, o clube apresenta o melhor desempenho entre todos os participantes da competição.