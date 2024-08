Cachorrão joga pela 1ª vez no Grande ABC pela Copa Paulista

Sonhando com a classificação para a segunda fase da Copa Paulista, o EC São Bernardo vai mandar neste sábado o primeiro confronto no Grande ABC nesta edição, no Estádio Bruno Daniel, às 15h, contra o Juventus. A equipe mandava os seus jogos em Guarulhos.

Na quinta colocação, com sete pontos, o Cachorrão briga pela classificação como o melhor quarto colocado. Porém, uma derrota esta tarde em Santo André significará a eliminação, já que o adversário ocupa uma posição acima, com nove pontos.