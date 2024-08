Na caça à liderança, Tigre visita o lanterna São José

Classificado antecipadamente à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC foca agora na perseguição à liderança e, no Rio Grande do Sul, vai encarar o lanterna São José, às 17h deste sábado.

Com 32 pontos, o Tigre tem três a menos que o líder Botafogo–PB e precisa da vitória para seguir na briga pelo topo. Já os adversários, com apenas seis pontos e apenas um triunfo no campeonato, chegam para o confronto com o rebaixamento à Série D confirmado.

Apesar das fraquezas do São José, o zagueiro João Ramos prevê confronto acirrado. “Além das dificuldades do jogo, o campo faz com que a partida seja ainda mais complicada. É um gramado difícil de jogar, que exige atenção a todo momento. Por isso não podemos perder a concentração os 90 minutos”, afirma o defensor.

O técnico do São Bernardo, Ricardo Catalá, terá alguns desfalques para o compromisso, como o atacante argentino Cristaldo, que deixou o campo com dores musculares na vitória por 2 a 0 contra o Caxias, na última rodada. Além dele, Lucas Tocantins e Luiz Filipe seguem fora por lesão.

A boa notícia vem do meia Silvinho, que voltou aos treinos durante a semana, mas que não tem participação confirmada.