Caixa-preta do avião que caiu em Vinhedo já foi encontrada, diz Derrite

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou em entrevista coletiva que a caixa-preta do avião que caiu em Vinhedo (SP) na tarde desta sexta-feira, 9, já foi localizada. O acidente com o ATR-72 500 operado pela Voepass deixou 61 mortos, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes.

Segundo Derrite, a caixa-preta, na qual ficam armazenadas informações sobre o voo que podem esclarecer as causas da queda, aparenta estar preservada. Foi instaurado um inquérito e, além de membros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), integrantes da Polícia Federal trabalham na investigação.

Em paralelo à investigação, equipes vão trabalhar na identificação das vítimas. "De posse da lista e do banco de informações dessas pessoas, seja do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt) daqui de São Paulo ou do próprio Paraná, a gente possa fazer uma perícia, um exame de comparação aqui no local, com os nossos peritos, peritos do IIRGD e até peritos da Polícia Federal para saber se aquela pessoa é realmente quem constava na lista de passageiros", disse o secretário.

Os casos que demandarem mais exames deverão ser encaminhados para a Capital. Nessas situações, os corpos serão transportados com apoio e escolta da Polícia Militar Rodoviária. Derrite informou que está conversando com autoridades para bloquear o espaço aéreo na região do acidente e assim evitar a exposição das vítimas durante o trabalho de remoção.