Palavra do Leitor - 10 de agosto de 2024

Anne Sullivan – 1

‘Justiça intima Regina Maura a explicar fim da Anne Sullivan (Política, ontem). Parabéns à Justiça. Agora vamos ver a desculpa que vão dar... Gestão péssima da saúde e, principalmente, da educação.

Ivani Soares de Sousa

do Instagram

Anne Sullivan – 2

Todo abandono de atendimento às crianças com necessidades especiais é inaceitável.

Vania Nogueira dos Santos

do Instagram

Anne Sullivan – 3

O fechamento teve o aval dos vereadores; eles também deveriam prestar esclarecimentos.

Elaine Magarotto

do Instagram

Bibliotecas

Reconheço que não estamos no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, porém, o Diário nos presenteia com a reportagem ‘Bibliotecas de Santo André terão contação de histórias e fantoches em agosto’ (www.dgabc.com.br). Essa ação não promove apenas e tão somente atividades culturais e educativas, mas forma, informa, transforma e prepara nossas crianças no cuidado de suas inteligências e sabedorias, ainda que precocemente. Essas crianças são sementes que os pais, bibliotecários e professores ofereçam à sua terra sadia para que essas sementes recebam ensinamentos louváveis e reconhecidos para serem, no dia do amanhã, cidadãos de uma nação carente dos mesmos.

Cecél Garcia

Santo André

Escola cívico-militar

‘Justiça suspende o programa de escolas cívico-militares no Estado’ (Setecidades, dia 8). Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) entrou com pedido de liminar pedindo suspensão da implantação, alegando não haver estudos que comprovem o melhor desempenho acadêmico. Ué, não são os professores que reclamam da insegurança e desrespeito na sala de aula, das agressões aos professores, da falta de educação e indisciplina no ambiente escolar etc? Tudo isto impacta no desempenho acadêmico do aluno e professor. Pedido meramente politiqueiro.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Questão de gênero

O combate entre a boxeadora italiana Ângela Carini e a transexual argelina Imane Khelif, durou apenas 46 segundos na categoria feminino até 66 kg. Neste curto espaço de tempo, a italiana tomou dois murros fortes, quase quebrou o nariz e desistiu da luta chorando. Era bastante nítido que estava lutando contra um homem e isto não é justo. Sabemos que, geneticamente, é muito mais forte. Parabéns a Carina pelo ato. Merece ouro. Entendo como falha incrível do COI (Comitê Olímpico Internacional) permitir este tipo de coisa. Khelif não menstrua, não pode dar à luz e poderá ter doenças correlatas a próstata (oxalá não tenha). Não é só o nível de testosterona que define o gênero de uma pessoa. Por se considerar uma mulher e ter um determinado nível de testosterona, é mulher? Se querem colocar pessoas trans na competição, tudo bem, sem problema algum, agora, que o façam para esta categoria. Não dá para misturar as coisas. Cadê as feministas para defender a italiana apanhando de um homem em público? Vamos fazer o contrário. Uma mulher trans lutando com um homem, com as mesmas condições de preparo e tudo mais, qual a chance de vitória? Se fosse um jogo xadrez, vai lá, agora, esporte que envolve tanto técnica como força física, não dá. Colocar a Seleção Brasileira de futebol masculino contra a feminino, dará jogo? Devemos respeitar todos, sem dúvida, agora cada coisa em seu lugar. A natureza é bela e nela há lugar para todos, basta fazer da maneira correta.

Mauri Fontes

Santo André