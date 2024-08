Em livro, Preta Gil relembra traição de Rodrigo Godoy e tentativas de engravidar

Preta Gil não apenas realizou uma mega festa para comemorar a chegada de seus 50 anos de idade, como também lançou um livro em que abre o coração e faz revelações sobre sua vida pessoal. A obra recebeu o título de Preta Gil: os primeiros 50.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, o livro possui um capítulo detalhando as dificuldades enfrentadas pela artista durante a separação de Rodrigo Godoy, com quem foi casada por oito anos. Em O Fim, ela supostamente relata que o ex-marido tentou blindá-la e afastá-la de pessoas após descobrir o disgnóstico, mas seus amigos insistiram em estar perto durante o momento difícil, o que a teria salvado.

Preta teria afirmado que foi abandonada pelo personal trainer durante o tratamento, o que fez com que decidisse se separar. A decisão aconteceu 15 dias antes de descobrir que Rodrigo tinha uma amante e que a traição teria começado embaixo de seu nariz em outubro de 2022. Ele teria tentado manter o casamento e a amante, mas começou a sair de casa com frequência para frequentar barzinhos e festas.

A artista também teria escrito que o casamento começou de uma forma linda, e terminou de uma forma traumática. Para ela, a separação foi um livramento, mas reconhece que superar isso faz parte de um processo. O livro supostamente ainda contou com a revelação de que Preta e Rodrigo teriam tentado engravidar algumas vezes por ser um sonho deles. Porém, o ex-casal teria feito duas tentativas e chegado à conclusão de que não tentariam mais, já que a artista estava sentindo que seu corpo estava sofrendo com o peso dos hormônios.