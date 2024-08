Remake ganha data para encerramento de gravações

Estão chegando ao fim os trabalhos de “Renascer” na Globo. A emissora trabalha com a data de 28 de agosto para o encerramento de gravações do remake, escrito por Bruno Luperi e baseado na obra de Benedito Ruy Barbosa.

No ar, a trama, estrelada por nomes como Marcos Palmeira, Juan Paiva, Theresa Fonseca e Edvana Carvalho, vai até o dia 6 de setembro, quando dará lugar para “Mania de Você”, assinada por João Emanuel Carneiro.

Vale lembrar que “Renascer” teve um princípio avassalador na Globo. A primeira fase, liderada por Humberto Carrão, Antônio Calloni, Enrique Diaz, Fábio Lago, Duda Santos e Juliana Paes, caiu nas graças do telespectador e sinalizava mais um campeão de audiência.

Só que na mudança de turno, aí já com o Palmeira fazendo José Inocêncio, o negócio desandou, perdeu fôlego, forçando a Globo a promover alterações na estrutura da história e também reforçar o elenco com participações de peso, como a de Malu Mader e Lucy Alves.

Essa monotonia observada nos capítulos de “Renascer” acende um alerta para os próximos investimentos do gênero, como “Vale Tudo”, que estreia em 2025.

Já ficou provado que eles não têm capacidade para segurar o público durante muito tempo. Aliás, não se tem a impressão que “Pantanal”, da mesma equipe, terminou “ontem”? Resta saber quais medidas a emissora vai tomar para mudar esse estado de coisas.

TV Tudo

A Emboscada

Nos estúdios da Seriella no Rio, as gravações de A Emboscada, subtítulo da 12ª temporada da série “Reis”, não param.

Trata-se de uma trama que será marcada por muitas disputas, tanto envolvendo irmãos quanto reinos. Desta forma, haverá grandes batalhas, mobilizando milhares de soldados, e também muitas intrigas palacianas.

Recursos

Em fase de captação de recursos o projeto “Fordlândia - Battle Between Worlds” (“Fordlândia - Batalha Entre Mundos”), trama que vai se passar na cidade industrial falida de Henry Ford, localizada na Floresta Amazônica. O diretor Rogério Gomes vai dirigir essa produção com temática sobrenatural, assinada por Paula Richard.

Linha de ação

Se tudo caminhar como se espera, “Fordlândia” será filmada em inglês, com um elenco composto por atores brasileiros e americanos.

O projeto também contará com filmagens em português e munduruku, língua indígena local dos brasileiros que habitam a região da bacia do rio Amazonas. Vai misturar fatos históricos com ficção e a magia com a realidade.

Foi mal

O SBT fez uma aposta arriscada ao reprisar precocemente “A Caverna Encantada”, na faixa das 18h30, para seu telespectador da Grande São Paulo.

Com certeza não houve qualquer pesquisa para isso e, como resultado, a baixa audiência constatada. Felizmente, o erro foi corrigido rapidamente.

Mentalidade

TV é um brinquedo caro e que não admite erros. Agir por impulso, portanto, nunca é o ideal. É preciso, antes de tudo, pensar nas consequências. Tudo o que o SBT não fez com “A Caverna Encantada”.

Porém, nada impede uma virada nos resultados.

Redes sociais

Maísa Silva chega à programação da Globo, como vilã da novela “Garota do Momento”, substituta de “No Rancho Fundo”, ostentando a marca de 48 milhões de seguidores no Instagram.

Um número que deve aumentar, segundo o estafe da artista, após sua estreia na novela.

Cronograma

A Globo pretende disparar as gravações de “Garota do Momento” ainda este mês. Duda Santos, Maria Santa em “Renascer”, viverá a protagonista. Sobre o fato de a jovem atriz praticamente emendar uma novela na outra, a emissora não observou qualquer problema. Para todos os efeitos, Duda arrasou nos testes.

Esfriou

Muito se falou sobre a possibilidade de a Rede TV! produzir uma programação especial, comemorativa ao seu aniversário de 25 anos em 15 de novembro. Um assunto que perdeu força por lá.

Dilema

A Band pretende, sim, voltar com novelas de fora na sua programação e o remake de “Café com Aroma de Mulher” integra a lista de interesses.

O problema, no entanto (um deles, na verdade), atende-se por faixa horária. Onde encaixar uma novela? Sugestões!

Novos tempos

Interessante verificar como o “olhar” da mídia deu uma mudada nesses últimos tempos. Quando André Marques foi dispensado pela Globo, muitos achavam que ele voltaria rapidinho à TV, numa concorrente. E nada! Fátima Bernardes, sem alternativas, foi para o YouTube. E tantos outros exemplos, incluindo renomados jornalistas.

Olha a pose!

Vanessa Gerbelli e Bia Brumatti integram o elenco de “Mariana”.

O filme, que retrata um romance adolescente nos anos 1980, será lançado em 2025. Elas vivem tia e sobrinha.

Bate-Rebate

· Trabalho de Leonardo Medeiros como Hamã, em “A Rainha da Pérsia”, chamou bastante atenção. Um dos destaques da trama...

· ... Daí, não será surpresa sua presença, muito em breve, em uma nova produção da casa.

· As eliminações no reality “Estrela da Casa”, novidade da Globo a partir do dia 13, também acontecerão às terças-feiras...

· ... Bem na cola do “BBB”.

· As irmãs Sabrina e Karina Sato estarão na Rio Innovation Week no próximo dia 15...

· ... O evento sobre tecnologia e inovação, no Pier Mauá, acontece entre os dias 13 a 16.

· Nos dias 19 e 20, haverá mais uma edição do prêmio Septimius Awards...

· ... “Bom Dia, Verônica”, com Tainá Muller, concorre pela segunda vez consecutiva, na categoria Melhor Série...

· ... A série é uma produção da Zola Filmes para a Netflix.

· Atriz de teatro e cinema, Paula Lanziani vai estrear na TV...

· ... Lançamento da série “Reis – A Emboscada”.

C´est fini

Jade Picon anunciou sua entrada no elenco do filme “Cinco Júlias”, como uma das protagonistas da obra criada pelo roteirista Matheus Souza. Ao seu lado, Sanny Feijó, a cantora Ananda, Ayomi Domenica e Valentina Daniel.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!