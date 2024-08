“Quem matou Odete Roitman?” é a grande aposta da Globo para 2025

A Globo, por “n” motivos, está apostando todas as fichas em “Vale Tudo” em 2025, principalmente por poder contar com um trabalho de enorme sucesso do passado, levada ao ar em 1989, em 204 capítulos. Texto de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com direção de Denis Carvalho e Ricardo Waddington.

“Quem matou Odete Roitman?”, mesmo em nova versão, tem o “gancho” ou sonhos de toda novela, que é prender a atenção do telespectador do primeiro ao último capítulo.

Na ocasião, em torno do grande suspense, dizia-se que várias versões foram gravadas e a escolha de uma só aconteceria minutos antes da sua decisão. Difícil acreditar, em todo caso, Leila (Cássia Kiss) foi a autora do assassinato.

Agora, com todo suspense que tem direito, a escolha será de Manuela Dias, que trabalha na sua adaptação, muito embora isto já tenha acontecido em outras ocasiões.

Por exemplo, na versão em parceria com a Telemundo, escrita pelo brasileiro Durval Monteiro, houve a decisão de escolher Eugênio, o mordomo aqui vivido pelo ator Sérgio Mamberti, como responsável pelo assassinato da odiada vilã. Uma solução que também foi muito bem recebida pela população hispânica dos Estados Unidos.

O “quem matou?” sempre foi um recurso infalível nas novelas. E já salvou a vida de muitas.

TV Tudo

Locação

“Renascer” continua se movimentando também em locações nessa etapa final.

Marcos Palmeira e Malu Mader, inclusive, gravam cenas, neste sábado, em Linhares, no Espírito Santo.

Bilheteria

Estrelado por Malu Rodrigues e grande elenco, o musical “A Noviça Rebelde” conquistou mais de 100 mil espectadores durante as apresentações em São Paulo.

Detalhe: haverá uma curta temporada na Cidade das Artes, Rio, a partir de 5 de setembro, e os ingressos já estão praticamente esgotados.

Rock in Rio

Durante 4 datas em setembro, Malu Rodrigues será substituída em “A Noviça Rebelde” pela atriz e cantora Tabatha, da série “Vicky e a Musa”.

Nesse período, Malu integrará o elenco de um musical que celebra os quarenta anos do Rock in Rio.

Pilotando

O “Viva Sorte” ainda não tem uma data definida para estrear na Band. A princípio, será em setembro, sujeito ainda a confirmações.

Renato Ambrósio, seu apresentador, tem intensificado a gravação de pilotos e impressionado o pessoal da casa pela sua dedicação.

Por outro lado

Difícil saber se foi algo previsto ou levado pela necessidade, o fato é que o “Marjô Prêmios”, da Rede TV!, deu uma diminuída no entusiasmo inicial.

Os valores dos prêmios já não são mais os mesmos do começo.

A propósito

Em se tratando de dinheiro e deixando a breguice à parte, chama atenção como existe um pessoal, especialmente da música e celebridades, em ostentar casas, carros, jatinhos particulares, viagens e outros do gênero.

Não custa verificar se Freud tem alguma explicação a respeito.

Bundesliga

A Rede TV! vai iniciar as transmissões da temporada 2024/2025 da Bundesliga, principal campeonato alemão, a partir de sábado, dia 24 de agosto.

A competição, que conta com o atual campeão Bayer Leverkusen, será disputada em 34 rodadas, com término previsto para maio do próximo ano.

Que mal pergunte

Hoje, tudo que envolve Deborah Secco sempre ganha proporções e um segundo filme da Bruna Surfistinha, outro nome que também chama atenção, já tem ocupado generosos espaços.

E, isto, mesmo antes das filmagens começarem. A dúvida é: será que tem história pra isso? Ou é mais um “caça bilheteria”?

(Crédito Instagram)

Programa do Serginho

No “Altas Horas” deste sábado, depois da “Central Olímpica” na Globo, um especial do “Dia dos Pais”.

Serginho Groisman, entre outros, vai receber Cleo e Fábio Junior.

Bate – Rebate

• Depois de um período no Brasil, dedicado especialmente para o lançamento do seu novo livro, Aguinaldo Silva já está em Portugal.

• Ficou para 31 de outubro, o lançamento do filme “A Vilã das Nove”, com Karine Teles como protagonista...

• ... O elenco tem ainda Camila Márdila, Antonio Pitanga, Laura Pessoa, Negro Leo, Rodrigo Garcia, Murilo Sampaio, Valentina Bandeira, Felipe Rocha, Catarina de Carvalho, Stella Rabello, Angela Rabello e Otto Jr.

• Kate Hansen e Nicole Puzzi preparam a estreia de “Mergulho no Mistério Dela”.

• Record vai realizar na próxima quarta-feira a coletiva do seu “Super Domingo”. Entrevistas com Tom Cavalcante e Rachel Sheherazade.

• O novo “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, do SBT, estreia neste sábado, às 20h45, com apresentação de Fabiana Karla.

• Bem desagradável o que aconteceu com a Monique Alfredique, que teve a sua conta do Instagram invadida...

• ... Muitas vezes fica difícil calcular o que isso representa de prejuízo na vida e imagem. É uma queimação de filme tremenda.

• A partir deste domingo, o GNT passa a exibir o programa “Coisas Daqui”, apresentado pelo cozinheiro Felipe Rameh.

C´est fini

Entre outras novidades que pretende apresentar, o “Domingo Record” também virá com um desafio para Reinaldo Gottino, do “Balanço Geral”: perder 20 quilos.

Toda uma equipe, entre preparadores físicos e nutricionistas, irá acompanhá-lo nesta missão.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!