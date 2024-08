Avião com 62 pessoas a bordo cai em Vinhedo-SP

Um avião com 62 pessoas caiu nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, Interior de São Paulo. Segundo a companhia Voepass (antiga Passaredo), havia 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que sete equipes foram empenhadas para atender à ocorrência, próximo ao número 2.500 da Rua Edueta.

Usuários de redes sociais publicaram diversos vídeos, inclusive registrando o momento da queda da aeronave e do incêndio causado pelo acidente.

De acordo com a Voepass, a aeronave (um modelo ATR 72-500) decolou de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo – fazia o voo 2Z-2283.

A Voepass divulgou ainda que “acionou todos os meios para apoiar os envolvidos” e que “não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo”.

Para os familiares e colaboradores, a empresa disponibilizou o telefone 0800 9419712 para prestar informações.