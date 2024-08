Bárbara Domingos fica de fora do pódio, mas faz história nas Olimpíadas! Veja as músicas usadas por ela nas apresentações

Bárbara Domingos fez história nos Jogos Olímpicos de Paris ao se tornar a primeira brasileira a disputar uma final olímpica do individual geral de ginástica rítmica. Apesar de ter terminado 10º lugar e não ter conquistado uma medalha nesta sexta-feira, dia 9, a jovem de 24 anos de idade encantou a web com cada uma de suas apresentações.

A primeira disputa foi uma apresentação com o aro. Para a performance, a ginasta escolheu a música tema de Rei Leão e vestiu um collant com pedrarias e relevos formando folhagens, combinando com a canção. A nota recebida por ela foi 29.600.

A segunda modalidade foi a delicada e emocionante apresentação com a bola ao som de Je Suis Malade, da cantora Lara Fabian, que rendeu a nota 32.000.

Na terceira apresentação, Bárbara entregou tudo em sua performance com as maças. A ginasta incorporou elementos da cultura brasileira ao vestir um collant verde e amarelo e a música Garota de Ipanema com a parte instrumental de bateria de escola de samba. A nota da apresentação foi de 31.200.

Para finalizar a final olímpica, veio a apresentação com a fita. A atleta entregou uma performance super leve e animada com a música Bad Romance de Lady Gaga, que arrancou gritos da plateia.