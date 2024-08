Vendas de autos caem em julho na China e exportação cresce 20% com elétricos e híbridos

As vendas de automóveis na China perderam força em julho, caindo 5% em relação ao ano anterior, disse a Associação de Fabricantes de Automóveis do país nesta sexta-feira, 9. As exportações saltaram cerca de 20% à medida que os fabricantes de veículos elétricos se expandiram para os mercados globais. As vendas de automóveis de passageiros totalizaram cerca de 2 milhões de unidades, com cerca de 1,6 milhão vendidas dentro da China, um declínio anual de 10%.

As exportações totais de veículos de passageiros saltaram mais de 20% para 399.000 unidades. Mais da metade de todos os veículos vendidos eram elétricos ou híbridos.

As montadoras chinesas aumentaram as exportações de veículos à medida que a demanda diminuiu em seu mercado doméstico. O desempenho ocorreu mesmo após os Estados Unidos e a União Europeia aumentarem as tarifas sobre os veículos argumentando que os subsídios governamentais oferecidos por Pequim dão às montadoras na China uma vantagem injusta.

O Ministério do Comércio da China informou que havia submetido ao mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) um pedido de análise das tarifas provisórias impostas no início de julho. "A decisão preliminar da UE carece de base factual e legal, viola seriamente as regras da OMC e prejudica a situação geral de cooperação global no enfrentamento das mudanças climáticas", disse o Ministério.

Para tentar impulsionar a demanda e combater a desaceleração do crescimento econômico, ao mesmo tempo em que promove um transporte mais limpo, a China expandiu os incentivos para encorajar os motoristas a trocar seus carros mais antigos, movidos a gasolina e diesel, e comprar veículos elétricos.

Embora as vendas gerais de carros tenham permanecido fracas, as vendas de veículos elétricos aumentaram quase 30% em julho em relação ao ano anterior, para cerca de 991.000. Desse total, 887.000 foram vendidos na China e 103.000 foram exportados. As vendas de montadoras estrangeiras estagnaram ou caíram este ano. Nos primeiros sete meses do ano, a BYD exportou 2,38 milhões de EVs, ante 1,76 milhão pela Tesla.

A maior parte das exportações de automóveis da China neste ano foi para a Rússia, informou o documento base em números alfandegários.

A Rússia importou 478.000 veículos de fabricação chinesa no primeiro semestre do ano, quase todos com motores convencionais de combustão interna. O México importou o segundo maior número, com 226.000, seguido pelo Brasil, com 171.000. Fonte: Associated Press