Filhote de baleia com mais de 15 toneladas é encontrado morto em praia do Rio

Um filhote de baleia-jubarte de 7,4 metros e aproximadamente 15 toneladas foi encontrado morto na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 8. Segundo a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), o animal foi levado para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio).

A remoção do animal foi concluída no fim da tarde desta quinta-feira, sendo necessário uma pá carregadeira, três tratores de praia, um trator esteiro, um guindaste e uma escavadeira hidráulica. Além disso, dez funcionários de limpeza urbana foram mobilizados.

As equipes do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Maqua/UERJ) e do Projeto de Monitoramento de Praias do Governo Federal (PMP) também estiveram no local para realizar a retirada de material para análise.

Após o animal ser retirado da praia, ele foi conduzido para o CTR-Rio, em Seropédica, na Baixada Fluminense.