Operação contra comércios irregulares se inicia em Santo André

A Operação Hermes, voltada para a fiscalização do comércio ambulante irregular e promover a segurança pública, iniciou-se nesta madrugada (9) em Santo André. A ação envolve a Secretaria de Segurança Cidadã, com a GCM (Guarda Civil Municipal), a DCURB (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos), a Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), a empresa NEXT Mobilidade e a Polícia Militar do Estado.

Durante o mês de agosto, a operação conta com um efetivo de 34 Guardas Civis Municipais, 11 viaturas e 4 motocicletas, além de 4 agentes de fiscalização do DCURB e 8 da Craisa, que estarão acompanhados por 4 viaturas de fiscalização. A Polícia Militar participa com 5 policiais em uma viatura e 3 motocicletas da Rocam, com apoio adicional da NEXT Mobilidade na fiscalização da área do Terminal Metropolitano de Santo André.

A operação que também promove a campanha de "Olho na Segurança. Previna-se" começou pela região central e se expandirá para outros bairros comerciais do município nas próximas etapas.