Com crescimento de receita, Expedia tem lucro de US$ 386 milhões no 2º trimestre

A receita do segundo trimestre do Expedia Group cresceu com o aumento nas reservas de hospedagem, embora a empresa tenha alertado sobre o enfraquecimento da demanda por viagens no trimestre atual. A empresa de reservas de viagens sediada em Seattle relatou na quinta-feira, 8, um lucro de US$ 386 milhões, ou US$ 2,80 por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho, em comparação com US$ 385 milhões, ou US$ 2,54 por ação, no ano passado.

Excluindo itens únicos, o lucro por ação foi de US$ 3,51.

Analistas consultados pela FactSet previam US$ 3,18.

A receita aumentou 6% para US$ 3,56 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 3,53 bilhões. O total de reservas brutas aumentou 6% para US$ 28,8 bilhões.

As reservas brutas de hospedagem aumentaram 8% para US$ 20,7 bilhões, enquanto as reservas de hotéis aumentaram 11%.

A presidente-executiva Ariane Gorin, porém, reconheceu que um ambiente macro mais difícil e o enfraquecimento da demanda por viagens vão pesar nos resultados de julho.

Gorin disse que o Expedia Group está ajustando suas expectativas para o resto do ano, embora a empresa não tenha fornecido uma orientação específica.

*Com informações da Dow Jones Newswires