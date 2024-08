Brasil fica fora da final na ginástica rítmica após atleta se apresentar lesionada

A equipe brasileira de ginástica rítmica viveu momentos de tensão na manhã desta sexta-feira, dia 9, durante uma de suas apresentações - e ficou fora da final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Apesar das atletas Déborah Medrado, Nicole Pircio, Sofia Madera, Victória Borges e Maria Eduarda Arakak terem feito uma primeira apresentação linda, Victória acabou se machucando entre as duas apresentações e não conseguiu entregar seu melhor no momento da prova.

A ginasta sentiu dores na panturrilha no aquecimento antes da segunda performance. Ainda machucada, Victoria não desistiu de fazer a prova e seguiu seu caminho para concluir, junto ao time, as duas apresentações.

A atleta entrou no tablado já mancando e, ao fazer um giro durante a música, demonstrou sentir dor ao concluir o movimento. Victoria conseguiu concluir a performance, porém de forma limitada, o que acabou afetando a nota do grupo.

Ao terminar a apresentação, a ginasta não conseguiu segurar a emoção. Colocou as mãos no rosto e começou a chorar copiosamente, sendo rapidamente consolada pelas companheiras e amigas de time. Victoria precisou ser carregada pela técnica da seleção, Camila Ferezin, para fora do tablado, por conta da dor.

A nota da primeira apresentação com arcos foi 35.950 - e elas ficaram em quarto lugar. Mas após a nota da última performance, quando o Brasil recebeu 24.950 na apresentação com três fitas e duas bolas, a equipe terminou em nono lugar na classificatória e não está na final por equipes.

Apesar de o time ter ginastas reservas, elas só podem entrar em cena antes de começar a competição. Após as cinco atletas entrarem no tablado, não é mais possível fazer mudanças no time.