Charge - 9 de agosto de 2024

A Justiça de São Caetano intimou a ex-secretária de Saúde Regina Maura Zetone (PSD), agora candidata a vice-prefeita na chapa governista encabeçada por Tite Campanella (PL), assim como a chefe da Pasta de Educação, Minéa Paschoaleto Fratelli, a comparecer a uma audiência no Fórum da cidade para dar explicações na próxima segunda-feira, às 14h, sobre o fechamento da Fumas (Fundação Municipal Anne Sullivan), instituição voltada ao atendimento de crianças e jovens com deficiência. Criada em 1977, a escola foi extinta em dezembro de 2023 por iniciativa do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) com a aprovação do Legislativo.

Marcello Patelli é um dos pais que brigam na Justiça pela reabertura da escola. Sua filha de 8 anos foi diagnosticada com Síndrome de Tatton-Brown, doença considerada rara que traz, entre outras características, deficiência intelectual. Ela era aluna da instituição fechada por Auricchio.