Hospital Veterinário de Santo André chega a 3.000 consultas

O Hospital Municipal Veterinário de Santo André completa nesta sexta quatro meses de atendimento e já soma mais de 3.000 consultas, 500 cirurgias, 200 castrações e 1.300 diárias de internações. Inaugurado no aniversário de 471 anos da cidade, em abril, o equipamento está localizado na Rua Juquiá, ao lado da Sabina Parque Escola do Conhecimento, na Vila Eldizia. A projeção é a de que a unidade faça 7.000 atendimentos até o fim do ano – em média, são 800 consultas por mês.

Diariamente, de segunda a sexta-feira, são distribuídas 30 senhas a partir das 7h30, mais o atendimento de urgência e emergência e os retornos. São dois andares com 700 metros quadrados de área construída.

No primeiro mês de atendimentos, foram realizadas 700 consultas, 60 cirurgias e 150 internações, de acordo com a prestadora de serviços SPMV (Sociedade Paulista de Medicina Veterinária).

Em maio, a unidade realizou 791 consultas, 596 internações e 115 operações em cães e gatos. Junho foi o mês de maior demanda, com 827 consultas, além de 300 internações e 146 cirurgias. Em julho, foram contabilizadas 70 castrações, 120 cirurgias, 300 diárias de internação e mais de 800 consultas.

“Passamos a marca de 3.000 atendimentos no Hospital Veterinário Municipal, um equipamento com altíssima qualidade que tem sido aprovado pela população, virou referência no Grande ABC e está tornando Santo André uma cidade cada vez mais inclusiva na causa animal”, declarou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A estrutura do Hospital Veterinário comporta ambulatório de doenças infectocontagiosas, centro cirúrgico, centro de adoção, consultórios, enfermaria, sala de radiografia e sala de ultrassonografia. Entre as especialidades, são destaque cirurgia oncológica, exames de imagem e laboratoriais, ortopedia, procedimentos ambulatoriais, além de castração, cirurgia geral e médica.

O prédio teve investimento de R$ 2,8 milhões, realizados pela Prefeitura e por emendas parlamentares.

“Sempre presenciei o amor e a vontade de cuidar dos tutores, mas que, por diversos motivos, não tinham condições de manter as consultas e tratamentos. Então, o hospital é a materialização de um sonho para garantir o bem-estar dos animais. O espaço é aberto a todos os munícipes de Santo André. Nosso principal objetivo é contribuir para aqueles que estão em vulnerabilidade social e não conseguem custear a consulta particular”, conta a vereadora Ana Veterinária (PSD), que participou da elaboração do projeto do hospital. “Eles são parte da nossa família, merecem toda a nossa atenção.Equipamentos públicos como o hospital ajudam a promover mais saúde para eles e podem ajudar a identificar possíveis casos de maus-tratos. Precisamos estar atentos a esse crime.”